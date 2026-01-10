Ученые придумали способ омоложения яйцеклеток

Британские ученые из Ovo Labs разработали метод омоложения яйцеклеток, что поможет забеременеть женщинам старшего возраста, сообщает The Guardian. С возрастом качество женских яйцеклеток стремительно падает из-за ослабления связей между хромосомами, что ведет к резкому снижению эффективности ЭКО.

Исследователи отметили, что ключевую роль в этом процессе играет белок Shugoshin 1. В ходе экспериментов на донорских клетках исследователи применили микроинъекции этого белка, что позволило стабилизировать процесс деления хромосом и значительно улучшить качество генетического материала.

В целом мы можем почти вдвое сократить количество яйцеклеток с [аномальными] хромосомами. Это очень заметное улучшение, — рассказала директор Института мультидисциплинарных наук Макса Планка и сооснователь Ovo Labs профессор Мелина Шу.

Несмотря на оптимизм, научное сообщество призывает к осторожности, так как технология пока протестирована всего на сотне образцов, а сама работа еще не прошла рецензирование. Профессор Ричард Андерсон из Эдинбургского университета отметил, что детали процесса остаются «довольно схематичными», хотя сама идея восстановления клеток выглядит многообещающей.

Исследователи подчеркивают: метод не сможет продлить фертильность после наступления менопаузы. Однако он может радикально повысить шансы на успех внутри циклов ЭКО, сокращая количество необходимых попыток для пациенток.

