26 сентября 2025 в 17:48

Мужское бесплодие добралось до зумеров

Baza: мужское бесплодие стремительно молодеет из-за стресса и вейпов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России стремительно помолодело мужское бесплодие, с ним начали сталкиваться люди в возрасте от 24 до 30 лет, передает Telegram-канал Baza. На фертильности зумеров сказываются такие негативные факторы, как малоподвижный образ жизни, курение вейпов и стресс.

В нескольких крупных столичных репродуктивных банках журналистам сообщили, что теперь почти у каждого пятого мужчины плохие показатели спермограммы. На их репродуктивном здоровье негативно сказываются вредные привычки, лишний вес и длительный стресс. Всего за последние десятилетия число бесплодных мужчин всех возрастов удвоилось, что следует из статистики от специалистов Минздрава России.

Специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин и директор НИИ урологии им. Н. А. Лопаткина Олег Аполихин подтвердил каналу, что в России действительно становится больше бесплодных мужчин. Цифры в статистике растут еще и потому, что врачи с годами усовершенствовали методы выявления проблемы.

Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов, — пояснил врач.

Ранее были названы виды спорта, способные навредить мужскому репродуктивному здоровью. В группе риска велосипедисты и тяжелоатлеты, принимающие анаболики.

