Москву накрыл мощный снегопад В Москву пришел циклон «Фрэнсис» с сильным снегопадом и ветром

Москву настиг циклон «Фрэнсис», который принес в столичный регион сильный снегопад и шквалистый северо-восточный ветер, сообщает Telegram-канал Mash. Из-за непогоды на трассах образовались пробки, массовые ДТП, а в аэропортах отменены и задержаны рейсы.

По данным канала, снег будет идти почти без перерыва с 21:00 8 января до 21:00 9 января по московскому времени. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, а пик непогоды ожидается на 9-е число.

На трассах М-4 и М-2 уже образовались заторы и произошло несколько аварий. В столичных аэропортах отменены восемь рейсов, задерживается 131 рейс. Ожидается до 3,3 сантиметра осадков, что превышает 60% месячной нормы: высота сугробов может достигать 40–45 сантиметров.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Предупреждение действует до конца 9 января. В ведомстве также предупредили о возможных метелях, снежных заносах и гололедице на дорогах.

В то же время сильные снегопады парализовали транспорт в ряде европейских стран. В Нидерландах тысячи пассажиров провели ночь в аэропорту Схипхол из-за многодневных задержек. А во Франции закрыли важную автомагистраль. Кроме того, сложные погодные условия привели к гибели нескольких человек.