Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва‭»
Восьмибалльные пробки сохраняются в Москве на фоне мощного снегопада, вызванного циклоном «Валли», следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». В частности, сильные заторы наблюдаются на западе Бульварного кольца, западе и юго-западе Садового кольца, на большей части ТТК.

Больше всего машин стоят в пробках на центральных улицах Москвы. В частности, речь идет о Кремлевской набережной, Тверской улице, Пречистенке, Новом Арбате и Страстном бульваре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с мощным снегопадом в столице крайне сложная. Он отметил, что зима бьет рекорды, но выразил уверенность, что город со всем справится. Мэр добавил, что в Москве может выпасть 70% месячной нормы осадков, все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада.

До этого ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в марте Москву вновь могут накрыть сильные снегопады. В феврале, по ее словам, обильных осадков уже не ожидается. В свою очередь начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшее время потепления в Москве не предвидится.

Россия
Москва
пробки
циклоны
снегопады
