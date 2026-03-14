В результате атаки БПЛА на Кубань пострадали три человека

В результате атаки БПЛА на Кубань пострадали три человека В результате атаки БПЛА на порт «Кавказ» на Кубани пострадали три человека

В результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края пострадали три человека, передает оперштаб региона. В публикации указано, что повреждено судно.

В результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района пострадали три человека. Их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Краснодарский край подвергается массированной атаке ВСУ, местные жители слышат взрывы и сирены. По словам очевидцев, хлопки в количестве двух штук слышались в районе «Красной площади». Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали город Кирово-Чепецк беспилотниками. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.