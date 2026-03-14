В результате атаки БПЛА на Кубань пострадали три человека

В результате атаки БПЛА на порт «Кавказ» на Кубани пострадали три человека

В результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края пострадали три человека, передает оперштаб региона. В публикации указано, что повреждено судно.

В результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района пострадали три человека. Их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Краснодарский край подвергается массированной атаке ВСУ, местные жители слышат взрывы и сирены. По словам очевидцев, хлопки в количестве двух штук слышались в районе «Красной площади». Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали город Кирово-Чепецк беспилотниками. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова
«Блокада Ормуза — это провал планирования»: США и Израиль увязли в Иране
ЦАХАЛ засек очередной обстрел со стороны Тегерана
В трех аэропортах запретили вылеты из-за химического запаха
Налет БПЛА на Кубань: удар по порту «Кавказ», пожар на НПЗ, что известно
Стало известно, когда Путин может встретиться с лидером Ирана
Марочко раскрыл расстояние от ВС РФ до укрепрайона ВСУ в Доброполье
«Зенит» два года не обыгрывает «Спартак»: команда Семака возьмет реванш?
Мирошник высказался об амнистии для совершивших тяжкие военные преступления
Хуситы заявили, что поддержат Иран
Медики стали жертвами удара Израиля по центру здравоохранения в Ливане
Брак с Утяшевой, дружба с Зеленским, теракт: как живет Павел Воля
Трамп загнал себя в ловушку: «спящие ячейки» Ирана уничтожат США изнутри
На НПЗ в Краснодарском крае начался крупный пожар от упавших обломков БПЛА
Названо колличество оставшихся выходных в России в этом году
В результате атаки БПЛА на Кубань пострадали три человека
В Госдуме предложили ввести в школах уроки по особой дисциплине
В Бахрейне назвали число сбитых с начала конфликта ракет из Ирана
SHOT сообщил о начале массированной атаки ВСУ на Краснодарский край
В Саратове ввели ограничения на полеты
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

