SHOT сообщил о начале массированной атаки ВСУ на Краснодарский край

Telegram-канал SHOT сообщил, что Краснодарский край подвергается массированной атаке ВСУ, местные жители слышат взрывы и сирены. По словам очевидцев, хлопки в количестве двух штук слышались в районе "Красной площади". Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По мнению SHOT, громкие хлопки начались около 01:00 по московскому времени и продолжаются до сих пор. Как пишет канал, в регионе активно работают системы ПВО. Согласно сообщению канала, в одном из районов начался пожар.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали город Кирово-Чепецк беспилотниками. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

Кроме того, армия России ликвидировала высокопоставленных офицеров ВСУ в Сумской области. Известно, что они отвечали за логистику. Среди ликвидированных — командир батальона материально-технического обеспечения по фамилии Хавро и замначальника логистики пограничного отряда по фамилии Заболотный.