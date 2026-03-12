Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 17:48

В Сумской области ликвидировали высокопоставленных офицеров логистики ВСУ

Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сумской области ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ, отвечавших за логистику украинских подразделений в регионе, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, от ударов российской группировки войск «Север» погибли командир батальона материально-технического обеспечения по фамилии Хавро и замначальника логистики пограничного отряда по фамилии Заболотный.

Анализ некрологов украинских националистов показал успешные удары группировки войск «Север» по тыловым районам противника в Сумской области, где был уничтожен командир батальона МТО подполковник К. Хавро, — заявил собеседник агентства.

Ранее военкор Руслан Татаринов сообщал, что российские военные ликвидировали полковника погранслужбы Украины Романа Паламара. По его словам, военный погиб в результате удара ВС РФ по штабу ВСУ, расположенному в населенном пункте Белый Колодезь в Харьковской области.

До этого стало известно, что российские военные ликвидировали украинский истребитель Су-27 вместе с опытным пилотом. Сбитый летчик Александр Довгач — особо ценный кадр для ВСУ. За время службы он совершил несколько сотен боевых вылетов, занимался поражением наземных целей, а также прикрывал действия ударных самолетов и бомбардировщиков.

Россия
СВО
Украина
Сумская область
ликвидации
офицеры
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Приготовьте стакан воды и грызите!»: Малышева о перце чили и уринотерапии
«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины
Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ
Ситуация в Дубае 12 марта: что с туристами из России, бегство капиталов
Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве
Американский авианосец заполыхал в Красном море
«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье
В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по больнице, где спали 130 пациентов
Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР
ПВО сработала над приграничным регионом России
Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию
Смерть в сарае для скота: беременная дочь просила у мамы забрать ее от мужа
В Сумской области ликвидировали высокопоставленных офицеров логистики ВСУ
Журналистка объяснила, почему держала в тайне беременность Кейт Миддлтон
Психолог объяснил, почему некоторые сталкиваются с весенней хандрой
Ближневосточный конфликт ударил по производству полупроводников
В США развернули масштабные поиски из-за пропажи эксперта по НЛО
В США предупредили Украину о проблемах с ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.