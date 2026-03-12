В Сумской области ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ, отвечавших за логистику украинских подразделений в регионе, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, от ударов российской группировки войск «Север» погибли командир батальона материально-технического обеспечения по фамилии Хавро и замначальника логистики пограничного отряда по фамилии Заболотный.

Анализ некрологов украинских националистов показал успешные удары группировки войск «Север» по тыловым районам противника в Сумской области, где был уничтожен командир батальона МТО подполковник К. Хавро, — заявил собеседник агентства.

Ранее военкор Руслан Татаринов сообщал, что российские военные ликвидировали полковника погранслужбы Украины Романа Паламара. По его словам, военный погиб в результате удара ВС РФ по штабу ВСУ, расположенному в населенном пункте Белый Колодезь в Харьковской области.

До этого стало известно, что российские военные ликвидировали украинский истребитель Су-27 вместе с опытным пилотом. Сбитый летчик Александр Довгач — особо ценный кадр для ВСУ. За время службы он совершил несколько сотен боевых вылетов, занимался поражением наземных целей, а также прикрывал действия ударных самолетов и бомбардировщиков.