12 марта 2026 в 18:57

Покупка иномарки обернулась для москвича судом

Москвич купил Dodge Charger столкнулся с арестом автомобиля и штрафом в 3,2 млн

Dodge Charger Dodge Charger Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель столицы Яков приобрел автомобиль Dodge Charger, но столкнулся с проблемой — предыдущий владелец ввез машину в Россию с нарушениями, передает Telegram-канал Baza. Теперь московскому автомобилисту предстоит отстаивать свои права на транспортное средство через суд.

Мужчине также сообщили, что он должен возместить «экономический ущерб от незаконного ввоза» автомобиля в размере 3,2 млн рублей. После этого машину обещали вернуть. Но бывший владелец автомобиля перестал выходить на связь, и долг перед таможенной службой до сих пор не закрыт. Яков собирается подать в суд, чтобы оспорить штрафные санкции и восстановить свои права на автомобиль.

Предыдущий хозяин Dodge Charger купил машину в Японии, перевез через Казахстан в Россию. В мае 2025 года петербургская таможня задержала автомобиль в Москве из-за неправильного декларирования при ввозе через Казахстан.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэрри посоветовал при покупке автомобиля у нерезидента учитывать законодательные нормы, чтобы избежать штрафов. Он также порекомендовал осуществлять оплату безналичным переводом через компании в дружественных странах. Это позволит легально ввезти автомобиль и соблюсти финансовое законодательство РФ.

авто
штрафы
Москва
таможни
