13 февраля 2026 в 12:47

Найден способ, как не нарваться на штрафы при покупке авто у иностранцев

Автоэксперт Хайцеэр: машину у нерезидента лучше оплачивать через другие страны

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Покупку машин у нерезидентов лучше совершать безналичным переводом через дружественные страны, чтобы избежать штрафов за расчет наличными или криптовалютой, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, такой способ позволяет легально ввезти автомобиль и не нарушать финансовое законодательство.

Чтобы не нарваться на крупные штрафы при покупке авто у нерезидентов, рассчитываясь наличными или через крипту, надо перечислить за автомобиль средства по безналичному расчету. Это можно сделать через компании, которые находятся в дружественных странах. Те, кто помогает в осуществлении привоза транспортных средств, которые официально не поступают на территорию РФ, должны оказать и эту помощь для того, чтобы граждане не попали в неприятную ситуацию. То есть проплатить, например, в Армению, Казахстан, Киргизию. Главное, чтобы был безналичный перевод с вашего счета на счет продавца, компании или частного лица, как угодно, — пояснил Хайцеэр.

Однако он отметил, что при проведении платежей через компании в дружественных странах существует высокий риск столкнуться с мошенниками. Поэтому, по его словам, необходимо проверять репутацию контрагентов.

Ранее сообщалось, что россиянам начали приходить письма от налоговой и таможни из-за покупки машин у иностранцев за наличные или криптовалюту. Так, жительница Екатеринбурга купила Largus у гражданина Китая. Она передала ему деньги наличными. Итогом стали разбирательства и штраф, который составил 600 тыс. рублей.

