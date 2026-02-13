Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026

Россиян предупредили о крупных штрафах за покупку машин у иностранцев

LIFE.ru: россиянам приходят штрафы за покупку машин у иностранцев за наличные

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россиянам начали приходить письма от налоговой и таможни из-за покупки машин у иностранцев за наличные или криптовалюту, сообщает LIFE.ru. В запросах просят уточнить, как именно происходила оплата, и предупреждают о возможных штрафах за нарушение валютного контроля.

Если расчет с продавцом-нерезидентом был наличными или через криптовалюту, то штраф может составить 20–40% от суммы сделки. Так, жительница Екатеринбурга купила Lada Largus у гражданина Китая и передала ему деньги наличными. Итогом стали разбирательства и штраф, который составил 600 тыс. рублей.

Согласно правилам валютного контроля, расчеты между резидентом РФ и нерезидентом должны проходить только через уполномоченный банк — независимо от того, в рублях или в валюте. Ограничение касается в том числе переводов на зарубежные карты и расчетов через криптовалюту.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что покупку машин у нерезидентов лучше оплачивать безналичным переводом через дружественные страны. По его словам, такой способ позволяет легально ввезти автомобиль и не нарушать финансовое законодательство.

