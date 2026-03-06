«Уподобляемся скотам»: Цыганова призвала выписывать россиянам штрафы за мат

Любителей нецензурной лексики нужно штрафовать, заявила в беседе с Общественной Службой Новостей певица Виктория Цыганова. Она считает, что сумма штрафа должна быть колоссальной, например, в размере 50 тыс. рублей. Цыганова также предложила переводить эти деньги на помощь детским домам и нуждающимся.

По словам артистки, во время поездки на Байкал ей часто встречались туристы из Москвы, которые повсеместно использовали нецензурную лексику. Цыганова пожаловалась на то, что мат теперь можно услышать в ресторанах, местах отдыха и на природе.

Я бы хотела отметить, какие невоспитанные люди приезжают на Байкал именно из столицы нашей родины. Мне было так стыдно слышать этот мат и ругань пьяных людей, которые омрачают эти святые места своим присутствием! <...> Мы уподобляемся уже каким-то скотам, — сказала она.

Ранее режиссер Максим Бобков заявил, что для борьбы с ненормативной лексикой в медиа пора перейти к ужесточению контроля над цифровым контентом. Он выразил уверенность, что пора блокировать в Сети видеоролики с матом и деструктивной информацией. Режиссер настаивает, что ответственность за цензурирование контента должна лежать и на владельцах интернет-платформ.