03 февраля 2026 в 17:41

«Я бы поступал жестко»: режиссер Бобков предложил метод борьбы с матом

Режиссер Бобков предложил блокировать все видео с матом в Сети

Максим Бобков Максим Бобков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Для борьбы с ненормативной лексикой в медиа пора перейти к ужесточению контроля над цифровым контентом, заявил режиссер Максим Бобков. На пресс-конференции по итогам XXXIV Международных Рождественских чтений по случаю Всемирного дня борьбы с нецензурной лексикой он подчеркнул, что вопрос очистки информационного пространства от ненормативной лексики стоит особенно остро, передает корреспондент NEWS.ru.

Бобков выразил уверенность, что пора блокировать в Сети видеоролики с матом и деструктивной информацией. По его мнению, одних родительских усилий недостаточно, так как ни один взрослый не может гарантировать стопроцентный контроль над тем, что его ребенок смотрит в Сети. Режиссер настаивает, что ответственность за цензурирование контента должна лежать и на владельцах интернет-платформ.

Вот эта черта, за которую заходить нельзя, она должна быть проведена. Этот контент должен просто блокироваться и удаляться. Я бы поступал достаточно жестко, — добавил Бобков.

Спикер предложил ставить владельцев площадок перед выбором: либо они разрабатывают эффективные алгоритмы, исключающие доступ детей к сомнительным материалам, либо этот контент должен полностью ликвидироваться. Подытоживая, режиссер заявил, что в вопросах защиты подрастающего поколения от вредоносного влияния компромиссы недопустимы.

Ранее стало известно, что использование ненормативной лексики может служить маркером высокого социального интеллекта, если человек способен гибко регулировать свою речь в зависимости от официальной или неформальной обстановки. Психотерапевт Ирина Крашкина подчеркнула, что умение переключать речевые регистры свидетельствует о развитой саморегуляции.
