Предстоящий саммит Евросоюза, проведение которого запланировано на 19 марта, обречен на провал, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства. По его словам, лидеры стран ЕС не предложат никаких конкретных решений, а ситуация вокруг передачи Киеву €90 млрд лишь продолжит накаляться. Трансляцию вел телеканал ТА3.

Если посмотрим на подготовку саммита, то это в четверг будет большое фиаско, поскольку вообще не будет предложено никаких конкретных предложений, например, по снижению цен на электрическую энергию. И напряжение растет чрезвычайно, потому что венгерское правительство по-прежнему блокирует выделение €90 млрд Украине, — отметил он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.