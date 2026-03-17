17 марта 2026 в 15:28

«Это будет фиаско»: Фицо предсказал провал грядущего саммита ЕС

Фицо: предстоящий саммит Евросоюза обернется провалом

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Предстоящий саммит Евросоюза, проведение которого запланировано на 19 марта, обречен на провал, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства. По его словам, лидеры стран ЕС не предложат никаких конкретных решений, а ситуация вокруг передачи Киеву €90 млрд лишь продолжит накаляться. Трансляцию вел телеканал ТА3.

Если посмотрим на подготовку саммита, то это в четверг будет большое фиаско, поскольку вообще не будет предложено никаких конкретных предложений, например, по снижению цен на электрическую энергию. И напряжение растет чрезвычайно, потому что венгерское правительство по-прежнему блокирует выделение €90 млрд Украине, — отметил он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»
Нетаньяху жив или нет? Удары Ирана, шесть пальцев, последние новости
Представитель Лерчек раскрыл детали судебного заседания
Пользователей Starlink в Иране предупредили о жестоком наказании
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

