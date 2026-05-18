18 мая 2026 в 16:39

Ушаков раскрыл планы Путина на начало сентября

Ушаков: Путин встретится с Си Цзиньпином в конце августа на саммите ШОС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в этом году как минимум еще раз встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, съезд будет проходить с 31 августа по 1 сентября в Бишкеке.

Отмечу, что это будет не единственная в этом году встреча наших двух лидеров. Запланированы другие встречи, в частности, на саммите ШОС в Бишкеке. Этот саммит проводится с 31 августа по 1 сентября, — рассказал Ушаков.

Ранее помощник президента раскрыл состав делегации, с которой Путин поедет в Пекин. В состав правительственного блока вошли сразу пять заместителей председателя правительства, включая Дениса Мантурова, Татьяну Голикову и Александра Новака. Помощник президента сыронизировал, что на время переговоров премьер-министр Михаил Мишустин фактически «останется в Москве один».

До этого испанские СМИ писали, что визит Путина в Китай подтверждает долгосрочный стратегический альянс Москвы и Пекина, который остается центральным столпом китайской внешней политики. Поездка состоится практически сразу после визита в КНР американского президента Дональда Трампа.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

