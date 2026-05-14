Россия предложила странам ШОС меру для борьбы с агрессивными действиями

Россия предлагает создать в ШОС механизм для борьбы с агрессивными действиями, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что необходимо реагировать на события, подобные операциям США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

Мы предложили выработать механизм такого совместного реагирования на подобного рода события [агрессии США и Израиля против Ирана], — сказал Шойгу.

Ранее секретарь СБ РФ заявил, что Россия считает неприемлемым возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах. По его словам, США и их союзники должны признать ответственность за 20-летнее присутствие в стране.

До этого Шойгу сообщил, что Россия предлагает США, Израилю и Ирану различные варианты дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва находится в постоянном контакте со всеми странами Персидского залива, включая Иран. Секретарь Совбеза подчеркнул, что все предложенные варианты остаются на столе переговоров.