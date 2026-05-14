Вооруженные силы РФ освободили Николаевку в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны. Операцию провели бойцы группировки войск «Юг».

Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики, — отметили в ведомстве.

Российские военные также ударили по украинским оборонным заводам, военным аэродромам, топливным хранилищам и транспортным узлам, которые использовались для нужд ВСУ. В ход пошли дальнобойные ракеты с земли, воздуха и моря, включая гиперзвуковые «Кинжалы», а также дроны-камикадзе.

Ранее ВС РФ обнаружили и уничтожили несколько установок усиления сигнала и другую аппаратуру ВСУ в Харьковской области. Как сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса группировки «Север» с позывным Карта, позиции противника выдали плохо замаскированные антенны.

Кроме того, российские артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, также были ликвидированы до 25 украинских военных.