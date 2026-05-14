Украинские бойцы по глупости выдали свои координаты ВС России под Харьковом

Российские военные обнаружили и уничтожили несколько установок усиления сигнала и другой аппаратуры ВСУ в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса группировки «Север» с позывным Карта. Позиции противника выдали плохо замаскированные антенны, пояснил военный.

Командир рассказал, что перехват картинки с вражеского беспилотника дает возможность засечь место запуска дрона и огневые точки ВСУ, где прячутся операторы. Эти координаты быстро уходят командованию и стрелкам ударных БПЛА вместе с артиллеристами.

По словам Карты, позиции доводятся с использованием штатных средств связи. Налаженные каналы передачи данных позволяют вести онлайн-трансляцию объективного контроля и координировать действия расчетов.

Ранее российские артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, также были ликвидированы до 25 украинских военных.