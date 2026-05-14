День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 10:18

Украинские бойцы по глупости выдали свои координаты ВС России под Харьковом

Российские военные уничтожили плохо спрятанные антенны ВСУ под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные обнаружили и уничтожили несколько установок усиления сигнала и другой аппаратуры ВСУ в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса группировки «Север» с позывным Карта. Позиции противника выдали плохо замаскированные антенны, пояснил военный.

Позиции противника были обнаружены за счет плохо замаскированных антенн и установок усиления сигнала, а также другой аппаратуры, — отметил Карта.

Командир рассказал, что перехват картинки с вражеского беспилотника дает возможность засечь место запуска дрона и огневые точки ВСУ, где прячутся операторы. Эти координаты быстро уходят командованию и стрелкам ударных БПЛА вместе с артиллеристами.

По словам Карты, позиции доводятся с использованием штатных средств связи. Налаженные каналы передачи данных позволяют вести онлайн-трансляцию объективного контроля и координировать действия расчетов.

Ранее российские артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, также были ликвидированы до 25 украинских военных.

Россия
Харьковская область
СВО
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия захватила корабль у берегов ОАЭ
Психотерапевт дала советы, как правильно привлечь детей к дачным работам
Кеша из «Усатого няня» попал в больницу
Гинеколог объяснила, зачем детям нужны профилактические осмотры
Российские бойцы застали врасплох украинских военных во время зачистки
Появилась новая информация по делу об убийстве экс-мэра Самары
Россиян предупредили о риске задержаний за рубежом
«Ложное чувство превосходства»: в Иране призвали проучить Запад
Подсчитано, сколько раз Медведев оскорбил Зеленского в новом посте
В «Острове Мечты» завершили сборку самой длинной катальной горы в России
В «Ростехе» раскрыли главное преимущество отечественных дронов
Составлен чек-лист по противодействию мошенникам
Невролог перечислил главные факторы, разрушающие здоровье после 30 лет
В Госдуме предложили новый способ борьбы со спам-звонками
В ФСБ раскрыли подробности работы украинского шпиона в Крыму
В суд поступило дело о растрате при строительстве ЖК в Якутии
Украинские бойцы по глупости выдали свои координаты ВС России под Харьковом
Уехавший из России Прусикин закрыл последнее ИП
Бастрыкин взялся за дело о пожаре на Вернисажной улице в Москве
Овчинский: новый квартал в Покровском-Стрешнево дополнительно озеленят
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.