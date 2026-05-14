Продюсер поставил точку в дискуссии о будущей карьере солиста Little Big

Солист группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сжег все мосты с Россией, поскольку осознал, что навсегда потерял возможность вернуться к работе и жизни на родине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он предположил, что артист вряд ли вернется в РФ для продолжения концертной деятельности.

Я думаю, что Прусикин уже сделал все возможное, чтобы оборвать связи с Россией, чтобы не было возможности возвращения и работы здесь. Съемка определенных клипов с антироссийской риторикой и подобные вещи навредили его репутации. Плюс у него уже проблемы с законом. Поэтому я думаю, он понимает, что мосты сожжены, вряд ли Прусикин будет думать о возвращении. Как я знаю из источников в СМИ, он также не имеет постоянного заработка за границей, как он будет погашать накопленные долги? Думаю, что солист группы Little Big действительно уже окончательно не планирует возвращаться к концертной деятельности в России, да и приезжать в нашу страну для работы, — высказался Рудченко.

Ранее сообщалось, что Прусикин окончательно прекратил предпринимательскую деятельность в России. Музыкант закрыл последнее зарегистрированное на себя ИП, через которое получал доход от концертов и другой музыкальной работы.