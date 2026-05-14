День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 10:17

Уехавший из России Прусикин закрыл последнее ИП

Солист Little Big Илья Прусикин закрыл последний бизнес в России

Илья Прусикин Илья Прусикин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Солист группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) окончательно прекратил предпринимательскую деятельность в России, сообщает Telegram-канал SHOT. Музыкант закрыл последнее зарегистрированное на себя ИП, через которое получал доход от концертов и другой музыкальной работы.

По данным источника, накануне запись о предпринимателе была исключена из ЕГРИП. Ранее права на бренд Little Big Прусикин передал директору коллектива Алине Пязок. Она также сотрудничает с эстонским исполнителем Томми Кэшем, который выступал на последнем «Евровидении» с песней Espresso Macchiato.

При этом у музыканта остаются задолженности в России. Одна из них — штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка предоставления сведений иностранного агента. В связи с этим Прусикин находится в розыске у судебных приставов. Кроме того, за ним числится налоговая задолженность на сумму около 58 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что группа Little Big готовится к ребрендингу на фоне спада популярности после переезда в США. Прусикин и его супруга Софья Таюрская взяли творческий отпуск, чтобы разработать новую концепцию для заработка.

Шоу-бизнес
Илья Прусикин
предприниматели
Little Big
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Британия захватила корабль у берегов ОАЭ
Психотерапевт дала советы, как правильно привлечь детей к дачным работам
Кеша из «Усатого няня» попал в больницу
Гинеколог объяснила, зачем детям нужны профилактические осмотры
Российские бойцы застали врасплох украинских военных во время зачистки
Появилась новая информация по делу об убийстве экс-мэра Самары
Россиян предупредили о риске задержаний за рубежом
«Ложное чувство превосходства»: в Иране призвали проучить Запад
Подсчитано, сколько раз Медведев оскорбил Зеленского в новом посте
В «Острове Мечты» завершили сборку самой длинной катальной горы в России
В «Ростехе» раскрыли главное преимущество отечественных дронов
Составлен чек-лист по противодействию мошенникам
Невролог перечислил главные факторы, разрушающие здоровье после 30 лет
В Госдуме предложили новый способ борьбы со спам-звонками
В ФСБ раскрыли подробности работы украинского шпиона в Крыму
В суд поступило дело о растрате при строительстве ЖК в Якутии
Украинские бойцы по глупости выдали свои координаты ВС России под Харьковом
Уехавший из России Прусикин закрыл последнее ИП
Бастрыкин взялся за дело о пожаре на Вернисажной улице в Москве
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.