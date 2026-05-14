Уехавший из России Прусикин закрыл последнее ИП

Солист группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) окончательно прекратил предпринимательскую деятельность в России, сообщает Telegram-канал SHOT. Музыкант закрыл последнее зарегистрированное на себя ИП, через которое получал доход от концертов и другой музыкальной работы.

По данным источника, накануне запись о предпринимателе была исключена из ЕГРИП. Ранее права на бренд Little Big Прусикин передал директору коллектива Алине Пязок. Она также сотрудничает с эстонским исполнителем Томми Кэшем, который выступал на последнем «Евровидении» с песней Espresso Macchiato.

При этом у музыканта остаются задолженности в России. Одна из них — штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка предоставления сведений иностранного агента. В связи с этим Прусикин находится в розыске у судебных приставов. Кроме того, за ним числится налоговая задолженность на сумму около 58 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что группа Little Big готовится к ребрендингу на фоне спада популярности после переезда в США. Прусикин и его супруга Софья Таюрская взяли творческий отпуск, чтобы разработать новую концепцию для заработка.