Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США Mash: Little Big готовится к ребрендингу после переезда в США

Группа Little Big готовится к ребрендингу на фоне спада популярности после переезда в США, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, музыкант Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруга Софья Таюрская взяли творческий отпуск, чтобы разработать новую концепцию для заработка.

По данным Mash, креативный ресурс артистов иссяк, новые композиции не находят отклика у слушателей, а продюсеры не могут восстановить утраченные позиции. Как отметается, Little Big не сотрудничают с концертными агентствами и выступают выборочно. За частные корпоративные мероприятия они запрашивают до $50 тыс. — суммы, значительно уступающие доэмиграционным. Оплата принимается исключительно в криптовалюте. Райдер при этом остается скромным: вода, чай, сок, пятизвездочный отель и перелет бизнес-классом (иногда допускается и эконом). Однако спрос на выступления практически отсутствует — артисты редко выходят на сцену.

Ранее стало известно, что Прусикин оставил за собой статус предпринимателя в России. Согласно документам, попавшим в распоряжение журналистов, в июле в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.