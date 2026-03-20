20 марта 2026 в 16:17

«Творческие потуги»: продюсер о попытках Little Big стать успешными в США

Продюсер Рудченко посоветовал участникам группы Little Big сменить профессию

Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участникам группы Little Big следует сменить профессию, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, попытки переформатировать уже состоявшегося артиста под чужие реалии зачастую оказываются провальными.

Я считаю, что солистам группы Little Big, покинувшим Россию, стоит задуматься о смене профессии. Они работали на русскоязычную аудиторию, хорошо знают менталитет русского человека, своего потенциального зрителя. Поэтому успех был у них в кармане. За границей свои звезды, свои инструменты, свои понимания и желания аудитории отличаются. Поэтому, когда артист уже состоялся, очень сложно переформатировать свое сознание. Последние творческие потуги Little Big являются подтверждением, что музыка группы за границей не нужна. Они не угадывают с попаданием в целевую аудиторию, — пояснил Рудченко.

Ранее сообщалось, что группа Little Big готовится к ребрендингу на фоне спада популярности после переезда в США. Музыкант Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруга Софья Таюрская взяли творческий отпуск, чтобы разработать новую концепцию для заработка.

Little Big
музыканты
продюсеры
Россия
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
