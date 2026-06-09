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09 июня 2026 в 19:17

Рэпер из России стал лицом известного лондонского бренда

Российский музыкант 9Mice стал лицом бренда Dilara Findikoglu

Российский рэпер 9Mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) Российский рэпер 9Mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) Фото: t.me/the9mice*
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Российский рэпер 9Mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) стал лицом лондонского бренда Dilara Findikoglu, сообщила его основательница Дилара Финдикоглу в соцсети.

25-летний музыкант позировал в корсете, джинсах и массивном ремне из коллекции осень-зима 2025 года. Эта линейка, получившая название Venus Chaos, была вдохновлена образом Венеры Милосской. Фотосессию провела фотограф Бегюм Етиш.

До этого сообщалось, что рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прошел обряд гиюра и принял иудаизм. Гиюр представляет собой посвящение в иудейскую веру. После этого музыкант сменил имя на еврейское. Теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. Артист прошел через еврейский суд и присоединился к народу Израиля.

Ранее певица Слава устроила откровенную фотосессию в гримерке перед выступлением. Исполнительница позировала перед камерой в нижнем белье, а также сняла видео у зеркала в туфлях на каблуках. Поклонники восхитились внешностью артистки и отметили, что в 45 лет она выглядит безупречно.

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