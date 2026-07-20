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20 июля 2026 в 21:27

Стали известны условия возможной сделки США и Ирана

Al Hadath: новое предложение США и Ирана включает отказ от агрессивных действий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Инициатива по снижению уровня эскалации между Тегераном и Вашингтоном предполагает отказ обеих сторон от агрессивных действий, сообщил телеканал Al Hadath. Будущие договоренности будут включать выполнение положений ранее подписанного меморандума о взаимопонимании, подчеркнули в источнике.

Другие детали возможного соглашения не приводятся. Официальные заявления сторон по поводу этой информации в опубликованном сообщении не приводятся.

Ранее источники сообщили, что команда президента США Дональда Трампа изучает возможность расширения военных действий в Иране — вплоть до захвата острова Харк и атак на подземные ядерные объекты. В Ситуационном центре прошло совещание, где обсуждались меры по ослаблению иранского контроля над Ормузским проливом на фоне постоянных атак США.

Кроме того, Трамп заявил: американская администрация в ближайшее время оценит перспективы достижения новых соглашений с Ираном. Он отметил, что иранские власти крайне заинтересованы в переговорах. Хозяин Белого дома добавил, что в ближайшее время получится узнать, будут ли дальнейшие переговоры или США придется просто «покончить с этим».

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