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16 июля 2026 в 13:30

Птаху оштрафовали за пропаганду наркотиков

Суд в Москве оштрафовал рэпера Птаху на 80 тыс. рублей из-за трех треков

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Музыканта признали виновным по административному протоколу. Поводом для разбирательства стали три его трека: «Монолог», «Не могу» и «Непознанный».

Сам артист пришел на заседание вместе с адвокатом и перед началом процесса вспомнил, что уже сталкивался с подобными обвинениями. Защита на заседании настаивала, что доказательств вины рэпера нет. Адвокат пояснила, что спорные песни выложили пользователи в фанатском паблике «ВКонтакте», который самому музыканту не принадлежит.

Исходя из этого, юристы просили вернуть материалы дела на доработку, но суд им отказал. Сам Нуриев вину не признал, подчеркнув, что лично записи в Сети не размещал, а защита заявила о намерении обжаловать это решение.

Ранее рэпер получил титул мастера «достопочтенной ложи „Святой Грааль“» в Великой ложе России. Исполнитель был единогласно выбран и инсталлирован ее досточтимым мастером на 2026−2027 годы.

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