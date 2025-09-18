Уехавший из страны лидер группы Little Big сохранил бизнес в России

Уехавший в США лидер группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил за собой статус предпринимателя в России, сообщает РИА Новости. Согласно документам, попавшим в распоряжение журналистов, в июле в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

Прусикин покинул страну в 2022 году, а в 2023 году Минюст включил его в реестр иностранных агентов, поскольку музыкант получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах и распространял фейки о деятельности российских государственных органов. Вместе с тем певец сохранил статус индивидуального предпринимателя на родине. Для этого нужно регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию. Это можно сделать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.

Ранее протокол о нарушении закона об иноагентах составили на актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист не предоставил сведения о себе в уполномоченный орган, и теперь ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.