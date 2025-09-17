Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 07:38

Актер Смольянинов рискует получить новый штраф

На актера Смольянинова составили протокол за нарушение закона об иноагентах

Артур Смольянинов (признан иноагентом) Артур Смольянинов (признан иноагентом) Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Административный протокол за нарушение законодательства составили в отношении актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Черемушкинского суда Москвы. В частности, артист не предоставил сведения о себе в уполномоченный орган. Теперь ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября, — говорится в сообщении.

Смольянинов был заочно арестован в России. Он проходит по делу о распространении фейков о вооруженных силах, а также о возбуждении ненависти либо вражды в Сети. Кроме того, артист объявлен в международный розыск.

Ранее появилась информация, что со Смольянинова взыскивают 275 тысяч рублей долгов. Утверждалось, что среди них штрафы и задолженности по кредитам.

Позднее источник уточнил, что размер задолженностей Смольянинова составляет более 155 тысяч рублей. При этом арестованное имущество актера могут продать для погашения долгов.

иноагенты
актеры
Артур Смольянинов
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.