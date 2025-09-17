Актер Смольянинов рискует получить новый штраф На актера Смольянинова составили протокол за нарушение закона об иноагентах

Административный протокол за нарушение законодательства составили в отношении актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Черемушкинского суда Москвы. В частности, артист не предоставил сведения о себе в уполномоченный орган. Теперь ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября, — говорится в сообщении.

Смольянинов был заочно арестован в России. Он проходит по делу о распространении фейков о вооруженных силах, а также о возбуждении ненависти либо вражды в Сети. Кроме того, артист объявлен в международный розыск.

Ранее появилась информация, что со Смольянинова взыскивают 275 тысяч рублей долгов. Утверждалось, что среди них штрафы и задолженности по кредитам.

Позднее источник уточнил, что размер задолженностей Смольянинова составляет более 155 тысяч рублей. При этом арестованное имущество актера могут продать для погашения долгов.