Вдова Ширвиндта рассказала, как согласилась выйти за него замуж

Вдова актера Александра Ширвиндта Наталья Белоусова рассказала, что согласилась выйти замуж за артиста, когда тот предложил ей расписаться под предлогом слишком дорогого такси. В своей автобиографической книге, отрывок из которой опубликовал ее сын Михаил Ширвиндт на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), она призналась, что будущий муж каждый вечер провожал ее до такси и давал 30 копеек на оплату поездки.

Я рассказывала, как согласилась стать женой Александра Анатольевича? Из-за его лени и жадности. Правда, потом выяснилось, что он не был ленивым и жадным. Еще учась в школе, мы каждый вечер встречались, куда-то ходили, гуляли, а потом приходили в его коммуналку, чтобы просто побыть вдвоем, — поделилась Белоусова.

Она рассказала, что в то время жила в «шикарной пятикомнатной квартире», однако там гостило слишком много родственников, присутствие которых не позволяло уединиться. Потому Ширвиндт приглашал ее к себе в коммуналку, расположенную в паре улиц от ее дома.

У него была своя комната. <…> Вечером он провожал меня до такси и давал 30 копеек. Ехать было недалеко – всего два бульвара, — отметила Белоусова.

В одну из зим они снова проводили время в его комнате. Вечером Ширвиндт как и раньше провожал ее до такси и неожиданно заявил, что на такие поездки тратится слишком много денег.

Все, больше нет сил ходить в ночи по морозу, да и тратить каждый день 30 копеек. Надо расписаться — и переезжай ко мне, — произнес тогда Ширвиндт, на что Белоусова ответила: «Раз ты такой жадный — ладно. Согласна».

Ранее сын и вдова Александра Ширвиндта появились на открытии памятника артисту на Новодевичьем кладбище. Телеведущий Михаил Ширвиндт сообщил, что оно состоялось 10 ноября. По его словам, над созданием надгробия трудился скульптор Андрей Налич. Актер скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет.