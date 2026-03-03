Гостиница с американскими военными могла попасть под разрушительный удар Al Hadath: иракские радикалы атаковали гостиницу с военными США в Эрбиле

Проиранские вооруженные формирования в Ираке взяли на себя ответственность за нападение на гостиницу в Эрбиле. По данным телеканала Al Hadath, бойцы атаковали отель, утверждая, что внутри находились американские военнослужащие.

Операция была проведена с использованием беспилотных летательных аппаратов. Информация о пострадавших и разрушениях со стороны Соединенных Штатов пока не поступала.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи уже делал резонансное заявление, касаемое ВС США. По его словам, Тегеран будет рассматривать любые отели в регионе, где укрываются американские солдаты, как законные военные цели.