Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 04:43

Гостиница с американскими военными могла попасть под разрушительный удар

Al Hadath: иракские радикалы атаковали гостиницу с военными США в Эрбиле

ВС США ВС США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проиранские вооруженные формирования в Ираке взяли на себя ответственность за нападение на гостиницу в Эрбиле. По данным телеканала Al Hadath, бойцы атаковали отель, утверждая, что внутри находились американские военнослужащие.

Операция была проведена с использованием беспилотных летательных аппаратов. Информация о пострадавших и разрушениях со стороны Соединенных Штатов пока не поступала.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи уже делал резонансное заявление, касаемое ВС США. По его словам, Тегеран будет рассматривать любые отели в регионе, где укрываются американские солдаты, как законные военные цели.

Ирак
отели
военные
ВС США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гостиница с американскими военными могла попасть под разрушительный удар
Норвежские F-35A «полетали» с Су-35 из группы «Русские витязи»
Хирург назвала причины, из-за которых может заклинить челюсть
Скандал на интервью, отказ от брака, измены: как живет Мария Голубкина
Озвучено, сколько военных Кувейта пострадали в конфликте на Ближнем Востоке
Серия странных землетрясений произошла у секретной базы США
КСИР отчитался о масштабной атаке на американских пехотинцев
Российская туристка рассказала, за сколько долетела из Омана в Москву
Раскрыты подробности крупного пожара в посольстве США в Эр-Рияде
КСИР показал кадры пожара в посольстве США на территории Эр-Рияда
«Сильно»: Дмитриев восхитился прогулкой президента ОАЭ в Dubai Mall
Стилист развеял главные мифы о сульфатах и парабенах в косметике
Американское посольство в Эр-Рияде вспыхнуло после взрыва
Убили и заменили клоном: почему фанаты считают, что Джим Керри мертв
ЦАХАЛ начала охоту на командные центры «Хезболлы»
Стало известно о повреждении здания важного политического института Ирана
Белый хлеб впервые с 1986 года будут делать по новым стандартам
«Мадам первая леди»: Небензя обратился к супруге Трампа на заседании СБ ООН
«Абсолютно безопасно»: турист из РФ рассказал о настроениях в ОАЭ
ЦАХАЛ сообщила о новых ударах со стороны Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.