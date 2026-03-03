Сотрудник Госдепа США зарезал человека во время ссоры после ДТП

Сотрудник Государственного департамента США Джаред Ламадо убил одного человека и ранил еще троих из-за конфликта на дороге, передает The Daily Caller. Инцидент произошел на трассе возле Вашингтона в округе Фэрфакс. После ДТП 32-летний Ламадо нанес ножевые ранения четырем людям.

Прибывшие на место полицейские применили оружие, чтобы обезвредить мужчину. Одна из его жертв — 39-летняя женщина — скончалась от полученных травм, трое других пострадавших с тяжелыми ранениями были госпитализированы. Госдепартамент подтвердил, что в инциденте был замешан сотрудник дипломатической службы.

Ламадо работал в американском внешнеполитическом ведомстве с сентября 2024 года и был специалистом по информационным технологиям и программному обеспечению. Правоохранители заявили, что не считают случившееся актом терроризма. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

