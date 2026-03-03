Зимняя Олимпиада — 2026
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника

Онколог Загаштоков: рак кишечника чаще всего метастазирует в печень

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рак кишечника чаще всего метастазирует в печень, заявил NEWS.ru врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков. По его словам, это связано с анатомическими особенностями кровоснабжения органа, из-за которых кровоток направляет злокачественные клетки в первую очередь в печеночный фильтр.

Рак кишечника — «чемпион» по метастазированию в печень. Кровь от всей толстой кишки собирается в воротную вену и несет раковые клетки прямиком в печеночный фильтр. По этой причине печень страдает первой в 20–25% случаев на момент диагноза и в 40% — после лечения. Далее, если клетки преодолевают печеночный барьер, они попадают в легкие, а затем — в кости и головной мозг. Также характерно распространение рака по брюшине, — пояснил Загаштоков.

Ранее ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии из Новосибирска сообщили, что генетически модифицированные Т-клетки способны эффективно подавлять рост HER2-позитивных опухолей, включая рак молочной железы и желудка. Исследования российских специалистов находятся на стадии доклинических испытаний.

