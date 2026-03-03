Куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании в Екатеринбурге

Куратор с Украины дистанционно подорвал пособника по готовящемуся теракту при задержании в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, — говорится в сообщении.

Как отмечается, по заданию украинского куратора диверсант снял квартиру по фальшивому паспорту. Позже он забрал из схрона взрывное устройство для уничтожения машины работника оборонного завода. При обыске в квартире было найдено второе СВУ, замаскированное под пауэрбанк, а также телефон с перепиской и поддельный паспорт.

Ранее сегодня, 3 марта, сообщалось, что в Екатеринбурге силовики предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия. Исполнителем оказался россиянин 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.