Путина пригласили в Бруней

Султан Брунея Хассанал Болкиах приглашает президента России Владимира Путина посетить страну, заявил второй глава МИД азиатского государства Бруней-Даруссалам Эриван Юсоф. По его словам, российский лидер может посетить Бруней, когда ему будет удобно, сообщает РИА Новости.

Его величество попросил меня передать приглашение президенту Путину посетить Бруней, когда ему удобно, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом России. Основным поводом для беседы стала крайне напряженная обстановка в ближневосточном регионе.

В ходе разговора лидеры двух стран детально проанализировали текущую ситуацию и возможные последствия стремительно развивающейся военной эскалации. Особое внимание стороны уделили поиску путей недопущения дальнейшего расширения конфликта, который грозит втянуть в себя все новые государства.

Путин и кронпринц Саудовской Аравии также выразили обеспокоенность из-за разрастания военного конфликта между США, Израилем и Ираном и его последствий. Президент России призвал решить конфликт путем дипломатии. В свою очередь Аль Сауд отметил, что в эти дни Россия может оказать положительный эффект на страны-участницы, так как поддерживает с ними отношения.