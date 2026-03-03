«Безобразный футбол»: ветеран ЦСКА разнес команду после поражения в Грозном

ЦСКА показал безобразный футбол в матче против грозненского «Ахмата» и заслуженно уступил, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной СССР и ветеран "армейцев" Владимир Пономарев. По его мнению, тренер Фабио Челестини перехвалил своих подопечных. Пономарев считает, что ЦСКА плохо выглядел как в обороне, так и в атаке.

У меня неприятные ощущения после первой игры ЦСКА. Честно говоря, не рассчитывал на такой безобразный футбол. У армейцев все-таки два состава. Все было нормально. Хорошие исполнители, набрали новых классных футболистов, но нет игры. Челестини их перехвалил, он все время был доволен своими футболистами. Нельзя их все время хвалить, надо толкать и ругать! Приехали в Грозный, как на прогулку, — сказал Пономарев.

По его словам, в матче против «Ахмата» не лучшим образом сыграла полузащита ЦСКА. В проигранной встрече со счетом 0:1 он выделил только вратаря Игоря Акинфеева.

Ранее Пономарев заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ. По его мнению, на данный момент в команде есть два равноценных состава.