03 марта 2026 в 13:50

Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров

Бастрыкин предложил изымать все имущество у осужденных за коррупцию

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой применять полную конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления, передает РИА Новости. На расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства он отметил, что остановить алчность коррупционеров можно только самыми жесткими мерами.

Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну, — сказал он.

Ранее заслуженный юрист России Михаил Барщевский высказался за окончательное урегулирование вопросов, связанных с приватизацией, предложив установить сроки давности от 20 до 70 лет во избежание бесконечных пересмотров. Он также поддержал изъятие всех незаконных доходов у коррупционеров, чтобы наказание распространялось и на их наследников, лишив преступников стимула передавать награбленное детям и внукам.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил о задержании в Петербурге заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по подозрению в получении взяток. Следствие полагает, что топ-менеджер в 2020–2021 годах, руководя филиалом «Газпром инвест Надым», получил от подрядчиков более 29 млн рублей.

