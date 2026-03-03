«Это будет не Вьетнам»: Пушков оценил вероятность сухопутной войны в Иране Сенатор Пушков: возможная сухопутная война в Иране будет сложной для США

Возможная сухопутная война США против Ирана будет проходить в сложном горном рельефе, заявил в своем Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Так он прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Вашингтон в своей операции «Эпическая ярость» против Тегерана готов зайти так далеко, как это потребуется.

В этом случае это будет не Вьетнам — в Иране нет джунглей. И не Ирак — в Иране другой, куда более сложный рельеф. <...> Это будет война в горах против высоко мотивированного противника, вдохновленного верой в Аллаха, — подчеркнул сенатор.

Он провел параллель с войной в Афганистане, которая длилась два десятилетия, обернулась колоссальными финансовыми потерями и закончилась для США унизительным поражением. Пушков обратил внимание, что прежде американский лидер Дональд Трамп жестко критиковал экс-президента США Джо Байдена за бегство из Афганистана, но теперь же сам может оказаться в похожей ситуации.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил перед собой четыре конкретные задачи в иранской кампании и намерен вести боевые действия до их полного выполнения. Среди целей операции — уничтожение ракетного потенциала и военно-морских сил Исламской Республики.