03 марта 2026 в 10:21

Пушков заявил об уязвимости США в конфликте с Ираном

Сенатор Пушков назвал истощение ракетных запасов слабостью США

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Запасы ракет будут ключевой слабостью США в конфликте с Ираном, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он сослался на удаленную публикацию бывшего главкома Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о количестве ракет Patriot и Tomahawk у США и Израиля.

Это, на его взгляд, главное. И это действительно главное в ракетной войне. И еще это главное американское слабое место, — написал сенатор.

Пушков сообщил о появлении сведений об истощении запасов ракет-перехватчиков. Он связал удаление публикации адмиралом с обсуждением состояния ракетных арсеналов.

Ранее сенатор заявил, что конфликт США и Ирана продлится, пока одна из сторон не исчерпает ресурсы или не пойдет на уступки. По его словам, в Тегеране готовы нести и военный, и персональный ущерб, но намерены сами нанести максимальный урон своим врагам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.

