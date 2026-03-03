Вернувшийся с СВО врач попал под руку пьяному пациенту Житель Орска напал на вернувшегося с СВО врача

Житель Орска напал на травматолога и водителя скорой помощи, сообщает Минздрав Оренбургской области. Уточняется, что врач недавно вернулся с зоны СВО, где помогал пострадавшим. Он был награжден соответствующей медалью.

Врач травматолог-ортопед, награжденный медалью за спасение погибавших в зоне боевых действий на спецоперации, столкнулся с жестоким нападением во время оказания помощи, — говорится в сообщении.

Нападавший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Врач получил травмы, однако не стал брать больничный и продолжил свою работу. После случившегося дебошир попытался скрыться, но был оперативно найден и задержан полицией.

