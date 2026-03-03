Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:31

Вернувшийся с СВО врач попал под руку пьяному пациенту

Житель Орска напал на вернувшегося с СВО врача

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Орска напал на травматолога и водителя скорой помощи, сообщает Минздрав Оренбургской области. Уточняется, что врач недавно вернулся с зоны СВО, где помогал пострадавшим. Он был награжден соответствующей медалью.

Врач травматолог-ортопед, награжденный медалью за спасение погибавших в зоне боевых действий на спецоперации, столкнулся с жестоким нападением во время оказания помощи, — говорится в сообщении.

Нападавший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Врач получил травмы, однако не стал брать больничный и продолжил свою работу. После случившегося дебошир попытался скрыться, но был оперативно найден и задержан полицией.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после избиения дочки погибшего участника СВО в станице Ольгинской. Инцидент произошел прямо в учебном заведении Аксайского района: один из учеников подкараулил девочку у двери класса и с силой ударил ее головой о дверной косяк. Видеозапись с нападением школьники сами опубликовали в соцсетях, ролик стал главным доказательством и основанием для вмешательства полиции.

