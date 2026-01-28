Подростки избили школьницу из-за смерти отца на СВО и сняли это на видео В Ростовской области школьницу затравили и избили из-за смерти отца на СВО

В станице Ольгинской Ростовской области подростки затравили и избили 12-летнюю школьницу из-за смерти отца в ходе военной операции на Украине, сообщила ИА «Регнум» мать девочки. После нападения пострадавшую пытались выставить виноватой в случившемся.

По словам собеседницы агентства, один из одноклассников подостерег девочку у выхода из класса и ударил ее головой о косяк, после чего она упала и потеряла сознание. Другие ученики снимали нападение на камеру. Как объяснила мать пострадавшей, систематическая травля в адрес ее дочери связана со смертью отца на СВО.

Моя дочь рассказала, что в школе ее регулярно оскорбляют и говорят, что у нее нет отца. И она говорила одноклассникам, что ее папа не ушел из семьи. Я так понимаю, что зачинщиком травли является один мальчик, он же ее и ударил, — рассказала женщина.

По ее словам, девочка обращалась за помощью к классной руководительнице, но та ограничилась лишь формальной просьбой прекратить издевательства. После произошедшего с семьей связалась мать обидчика. Она признала вину сына, но вместе с тем заявила, что девочка «тоже виновата, потому что могла не реагировать на оскорбления», и попросила не обращаться в полицию.

Теперь девочка избегает общения с одноклассниками, а ее мать боится отпускать ее в школу. Ситуация привлекла внимание инспекции по делам несовершеннолетних, однако полноценное разрешение конфликта остается под вопросом.

