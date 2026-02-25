«Маскарад на костях»: матери убитого мальчика Паши устроили травлю

В Санкт-Петербурге продолжается расследование дела против Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика Паши. Тем временем юрист Никита Сорокин жалуется на волонтеров, которые начали травлю в отношении матери погибшего мальчика. NEWS.ru рассказывает, что происходит.

Чат экс-волонтеров

Юрист Никита Сорокин рассказал изданию Woman.ru, что мать погибшего мальчика Паши Ксения то и дело сталкивается с агрессией со стороны незнакомых ей людей. По его данным, часть женщин, которые устраивают эту травлю, ранее были волонтерами, помогали искать пропавшего мальчика.

«Мы уже узнали, что у этой группы активистов есть свой чат и как только там кто-то предлагает поискать других жертв, а ведь у убийцы нашли много видео с детьми, значит, эти дети были, таких сразу удаляют. Многих мы знаем лично, нашли их фотографии, дети в семье опознали этих женщин. Они пытались с ними заговорить, подходили на улице с вопросами», — рассказывает юрист.

Маскарад в одежде Паши

По словам Сорокина, одна из девушек специально устроила перформанс во дворе, где живет Ксения со своими детьми. Она одела своих детей в одежду, похожую на ту, которую носил Паша. Реакцию она пыталась заснять на видео.

«Не так давно мама шла из магазина с детьми и их преследовала одна блогерша. Она специально одела своих дочерей в вещи, которые были похожи на те, что носил Паша. Шли по двору, пытались попасться на глаза. Убедившись, что их маскарад заметили, ''актрисы'' со смехом убежали. Есть свидетели. Непонятно для чего эти провокации, возможно, чтобы мать устроила истерику, проявила как-то себя, и тогда это разойдется в Сети с новой порцией упреков. Против семьи развернули настоящую травлю и делает это инициативная группа женщин», — рассказывает Сорокин.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Дети запуганы

Также, по данным юриста, в день похорон соседка Ксении несколько раз вызывала полицию — жаловалась, что в квартире Ксении все пьяные и шумят. Прибывшие на место правоохранители никаких противоправных действий не фиксировали. Протоколы против жителей квартиры не составляли.

Все родственники Ксении сейчас вынужденно закрыли свои страницы в социальных сетях. Сама Ксения и ее муж были вынуждены заблокировать свои аккаунты из-за потоков негативных сообщений.

«Дети запуганы, устали. Такое количество происходящего, что удивительно, как они еще могут улыбаться. Нужно понимать, что семья простая, они первый раз столкнулись с хейтом, и на личное горе наслоилась травля. Ксения рассказывает, что под окнами их квартиры постоянно дежурят журналисты, стоят камеры. Жить в таких условиях невозможно», — отметил Никита Сорокин.

У Ксении после смерти Паши осталось еще шесть детей. 20 февраля стало известно, что против 33-летней матери завели дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Известно, что мальчик не ходил школу, а вместо этого бродяжничал возле торгового центра. Там он попрошайничал и пытался зарабатывать мытьем фар. Там же Паша познакомился с Жилкиным, который, по версии следствия, сначала склонял ребенка к сексу, а затем похитил и убил.

