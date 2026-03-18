В России допустили снижение ключевой ставки до 15% ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 15% после заседания 20 марта

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку до 15% после заседания 20 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на мнение 19 экспертов. Они считают, что такое возможно с учетом текущей динамики инфляции и запаса жесткости денежной политики ЦБ.

По нашему мнению, Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п. Текущая динамика инфляции и запас жесткости монетарной политики ЦБ позволяют продолжить снижение ставки, — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что траектория ставки будет корректироваться на основе новых параметров по бюджету и информации о внешних инфляционных шоках. При этом перспективы дальнейшего понижения ставки есть, в частности, за счет охлаждения рынка труда и замедления темпов инфляции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко выразил мнение, что на заседании в марте Центральный банк России может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки на 1%. При этом, по его словам, совет директоров также может вынести решение о падении ключа на 0,5%. Эксперт подчеркнул, что инфляция в России начала снижаться: с 25 февраля по 2 марта она составила 0,08%, тогда как неделей ранее была 0,19%.