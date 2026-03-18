18 марта 2026 в 09:34

Стало известно, кому может грозить уголовная ответственность за VPN

Использование VPN для противоправных целей грозит уголовной ответственностью

Обычные пользователи интернета не могут быть привлечены к уголовной ответственности за использование VPN или прокси-серверов, если эти технологии не применяются для незаконных действий, сообщил адвокат Тимур Чанышев. Ответственность наступает за распространение запрещенных материалов через VPN, публичную поддержку экстремизма или терроризма и другие, передает ТАСС.

Ответственность, в том числе уголовная, может наступать в случаях, когда через VPN распространяются запрещенные материалы, осуществляется публичная поддержка экстремистской или террористической деятельности, администрируются каналы с противоправным контентом или иным образом совершаются действия, прямо запрещенные законом, — прокомментировал эксперт.

Чанышев отметил, что российское законодательство не предусматривает ответственность для обычных пользователей за обход блокировок с помощью VPN или прокси-серверов. Законы касаются только сервисов: владельцы VPN должны интегрироваться в систему фильтрации запрещенных сайтов и ограничивать доступ к ресурсам из реестра Роскомнадзора.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что бесплатные VPN могут собирать данные или содержать вирусы. Фейковые VPN-сервисы могут устанавливать шпионское ПО, выдавая себя за безопасные.

VPN
уголовная ответственность
интернет
запреты
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

