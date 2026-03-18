Стало известно, кому может грозить уголовная ответственность за VPN Использование VPN для противоправных целей грозит уголовной ответственностью

Обычные пользователи интернета не могут быть привлечены к уголовной ответственности за использование VPN или прокси-серверов, если эти технологии не применяются для незаконных действий, сообщил адвокат Тимур Чанышев. Ответственность наступает за распространение запрещенных материалов через VPN, публичную поддержку экстремизма или терроризма и другие, передает ТАСС.

Ответственность, в том числе уголовная, может наступать в случаях, когда через VPN распространяются запрещенные материалы, осуществляется публичная поддержка экстремистской или террористической деятельности, администрируются каналы с противоправным контентом или иным образом совершаются действия, прямо запрещенные законом, — прокомментировал эксперт.

Чанышев отметил, что российское законодательство не предусматривает ответственность для обычных пользователей за обход блокировок с помощью VPN или прокси-серверов. Законы касаются только сервисов: владельцы VPN должны интегрироваться в систему фильтрации запрещенных сайтов и ограничивать доступ к ресурсам из реестра Роскомнадзора.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что бесплатные VPN могут собирать данные или содержать вирусы. Фейковые VPN-сервисы могут устанавливать шпионское ПО, выдавая себя за безопасные.