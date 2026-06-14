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14 июня 2026 в 14:11

Змея «оккупировала» авто и отказалась уступать пассажирское место

Змея решила погреться в солнечный день и расползалась по двери авто в Приморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Уссурийске водитель обнаружил змею, устроившуюся прямо у пассажирской двери его автомобиля и заблокировавшую доступ в машину, сообщает Telegram-канал Svodka25. Пресмыкающееся, по всей видимости, выбрало нагретый металл кузова как удобное место для отдыха в теплый день.

Специалисты отмечают, что в летний период змеи все чаще появляются вблизи жилых кварталов и припаркованного транспорта. Их привлекают теплые поверхности, а металл автомобилей способен долго удерживать тепло, накопленное за солнечный день.

Ранее в стене многоквартирного дома в Хорошевском районе Москвы застрял питон. Для извлечения животного жильцам пришлось вызвать спасателей.

В начале июня в Кузбассе медики оказали помощь восьмилетнему мальчику, которого во дворе дома укусила гадюка. Инцидент произошел в поселке Загадное — ребенок играл на улице, когда на него напала змея. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказала мальчику первую помощь.

В Пермском крае с начала сезона ядовитые змеи покусали шесть человек. Все пострадавшие в этом году — взрослые. Медицинская помощь была оказана своевременно, и ни у кого из них не развились серьезные осложнения.

Регионы
Приморье
Уссурийск
змеи
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