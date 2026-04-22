22 апреля 2026 в 17:18

Охранник кафе избил посетителя после того, как диджей перепутал песню

В Омске конфликт из-за песни перерос в драку между охранником кафе и посетителем

В Омске охранник кафе избил посетителя после словесной перепалки, возникшей из-за ошибки диджея, сообщили в региональном управлении МВД. По данным ведомства, 53-летний мужчина отдыхал в заведении с приятелем. Там он встретил знакомую девушку и решил произвести впечатление: заказал цветы и музыкальную композицию, однако диджей включил другой трек.

Из-за ошибки диджея, перепутавшего композицию, возник конфликт. Ситуация накалилась, когда в происходящее вмешался охранник заведения. Не сумев разрешить спор мирным путем, он применил физическую силу и нанес несколько ударов потерпевшему. Скорую медицинскую помощь заявитель вызвал на следующий день из дома, — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 20-летний омич, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в селении Гази-Юрт в Ингушетии произошла массовая драка между двумя группами мужчин. Известно, что участник потасовки достал оружие и выстрелил. Одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

