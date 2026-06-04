Автобус с пассажирами перевернулся в Подмосковье Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Подмосковье

Автобус, в котором находились 14 пассажиров, съехал с дороги и опрокинулся в Солнечногорске Московской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. По информации ведомства, авария произошла около 10:50 на 325-м километре Центральной кольцевой автодороги.

По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В салоне автобуса находились 14 граждан. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался, — говорится в сообщении.

Ранее четырехлетний ребенок разбился на спортивном питбайке в Московской области. Трагедия произошла в коттеджном поселке «Фаворит». Предварительно, кто-то из взрослых посадил малыша на питбайк, но во время поездки транспорт столкнулся с препятствием и мальчик получил серьезные травмы.

До этого мексиканский рестлер Тони Сирио, известный под псевдонимом The Master of Time, разбился в ДТП по пути на выступление. На одном из перекрестков его мотоцикл столкнулся с грузовиком и отлетел в фургон.