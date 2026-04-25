Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений

Выращивание голубого лотоса в России может обернуться для дачников серьезными последствиями, вплоть до реального тюремного заключения, заявил в беседе с РИА Новости юрист Вячеслав Рычков. По его словам, под строгим запретом также находятся такие культуры, как ипомея трехцветная, кокаиновый куст, мак снотворный и конопля.

Под запретом такие растения, как голубой лотос, ипомея трехцветная, турбина щитковидная, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, кактусы, содержащие мескалин, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный и ряд других, — подчеркнул эксперт.

Если выращивание производилось не в крупном или особо крупном размере, то гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток, отметил Рычков. В противном случае человек может сесть в тюрьму на восемь лет, уточнил он.

