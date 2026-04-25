Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 09:55

Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений

Юрист Рычков: выращивание голубого лотоса грозит лишением свободы

Голубой лотос Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Выращивание голубого лотоса в России может обернуться для дачников серьезными последствиями, вплоть до реального тюремного заключения, заявил в беседе с РИА Новости юрист Вячеслав Рычков. По его словам, под строгим запретом также находятся такие культуры, как ипомея трехцветная, кокаиновый куст, мак снотворный и конопля.

Под запретом такие растения, как голубой лотос, ипомея трехцветная, турбина щитковидная, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, кактусы, содержащие мескалин, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный и ряд других, — подчеркнул эксперт.

Если выращивание производилось не в крупном или особо крупном размере, то гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток, отметил Рычков. В противном случае человек может сесть в тюрьму на восемь лет, уточнил он.

Ранее сообщалось, что жителям Москвы может грозить крупный штраф за вытряхивание пыльного коврика из окна или с балкона. В отличие от Московской области, где есть отдельная статья о чистоте и порядке в местах общественного пользования, в столице действует Кодекс города Москвы об административных правонарушениях.

Общество
Россия
уголовная ответственность
конопля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.