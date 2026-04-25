Москвичей предупредили о наказании за вытряхивание пыльного ковра из окна

Крупный штраф может грозить жителям Москвы за вытряхивание пыльного коврика из окна или с балкона, заявил ТАСС председатель Московской коллегии адвокатов «Юнион» Эдуард Демидов. При этом, по его словам, прямой нормы, которая бы запрещала вытряхивать коврики во дворах или из окон, не существует.

Прямой федеральной нормы <...> нет. Однако такие действия квалифицируются как нарушение региональных правил благоустройства или закона о тишине, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что в отличие от Московской области, где есть отдельная статья о чистоте и порядке в местах общественного пользования, в столице действует Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Согласно документу, за вытряхивание коврика предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей, резюмировал адвокат.

Ранее сообщалось, что штраф за безбилетный проезд в Подмосковье увеличили с 2 до 5 тыс. рублей. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин уточнил, что санкции синхронизировали со столичными.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывы прогремели рядом с военной базой одной из стран Африки
Средства ПВО не дали ВСУ поразить Севастополь
Известный спасатель пропал при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Станции РЭБ ВСУ не выдержали натиска ВС России под Харьковом
Россиянам назвали альтернативы отдыху в странах Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

