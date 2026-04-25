Москвичей предупредили о наказании за вытряхивание пыльного ковра из окна

Крупный штраф может грозить жителям Москвы за вытряхивание пыльного коврика из окна или с балкона, заявил ТАСС председатель Московской коллегии адвокатов «Юнион» Эдуард Демидов. При этом, по его словам, прямой нормы, которая бы запрещала вытряхивать коврики во дворах или из окон, не существует.

Прямой федеральной нормы <...> нет. Однако такие действия квалифицируются как нарушение региональных правил благоустройства или закона о тишине, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что в отличие от Московской области, где есть отдельная статья о чистоте и порядке в местах общественного пользования, в столице действует Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Согласно документу, за вытряхивание коврика предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей, резюмировал адвокат.

