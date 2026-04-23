23 апреля 2026 в 14:39

Жителям Подмосковья увеличили штрафы за безбилетный проезд

Штраф за безбилетный проезд в Московской области увеличили с 2 тыс. до 5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин уточнил, что санкции синхронизировали со столичными.

Мы унифицируем состав правонарушения. Ранее существовали разные статьи и разные суммы штрафов: 2 тыс. рублей — за безбилетный проезд, 4 тыс. рублей — за неправомерное использование льготных документов. Теперь это будет единая статья с фиксированным штрафом в размере 5 тыс. рублей, — пояснил Коркин.

Отмечается, что в Москве и Подмосковье развивается сеть смежных маршрутов — они курсируют между столицей и областью. Коркин подчеркнул, что различные наказания за одинаковые нарушения «по одну и другую сторону МКАД» создают путаницу.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин заявил, что неправильное размещение мангала на даче может обернуться штрафом до 50 тыс. рублей. По его словам, в условиях особого противопожарного режима сумма вырастает до 10–20 тыс.

Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

