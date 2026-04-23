Жителям Подмосковья увеличили штрафы за безбилетный проезд Штраф за безбилетный проезд в Подмосковье увеличили до 5 тыс. рублей

Штраф за безбилетный проезд в Московской области увеличили с 2 тыс. до 5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин уточнил, что санкции синхронизировали со столичными.

Мы унифицируем состав правонарушения. Ранее существовали разные статьи и разные суммы штрафов: 2 тыс. рублей — за безбилетный проезд, 4 тыс. рублей — за неправомерное использование льготных документов. Теперь это будет единая статья с фиксированным штрафом в размере 5 тыс. рублей, — пояснил Коркин.

Отмечается, что в Москве и Подмосковье развивается сеть смежных маршрутов — они курсируют между столицей и областью. Коркин подчеркнул, что различные наказания за одинаковые нарушения «по одну и другую сторону МКАД» создают путаницу.

