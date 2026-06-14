Российские сайты перестали пускать пользователей через Google

Российские онлайн-платформы начали блокировать авторизацию пользователей через аккаунты Google. В частности, на сайте объявлений «Авито» при попытке войти через почту Google стало появляться уведомление о запрете использования иностранных сервисов в соответствии с законодательством, а взамен предлагается альтернативный способ входа или восстановление доступа по телефону.

Госдума приняла поправки о создании статьи 13.55 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым владельцы интернет-ресурсов могут быть оштрафованы на сумму до 700 тыс. рублей за использование программ авторизации, функционирующих за пределами России. Изначально планировался иной вариант законопроекта, но позже его исключили и приняли в новой формулировке в рамках той же парламентской сессии.

Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что онлайн-платформа Roblox в полном объеме привела свою деятельность в соответствие с отечественным законодательством в сфере защиты пользовательских данных. Как отметили в ведомстве, игровой сервис вновь стал доступен для российских пользователей.