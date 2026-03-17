17 марта 2026 в 05:40

В Госдуме объяснили, почему опасно пользоваться VPN

Депутат Немкин: использование VPN-сервисов создает риски для личных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Использование VPN-сервисов несет серьезные риски для личных данных россиян, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. По его словам, бесплатные VPN не обеспечивают защиту, а часто сами собирают информацию о пользователях или содержат вредоносные модули.

Использование VPN-сервисов давно перестало быть исключительно инструментом для защиты конфиденциальности. Сегодня вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники, — сказал Немкин.

По его данным, многие бесплатные VPN передают трафик третьим лицам, а иногда содержат шпионское ПО, способное перехватывать пароли и банковские данные. Кроме того, мошенники активно используют VPN для сокрытия своих следов и усложнения расследований.

Следы преступления могут вести через несколько стран и десятки серверов, — добавил Немкин.

Особую опасность представляют фейковые VPN-приложения, которые пользователи скачивают, думая, что защищают себя. На деле они ставят шпионские программы.

Ранее сообщалось, что у Роскомнадзора есть возможности отслеживать VPN-трафик. В связи с этим «сидеть» в мессенджере без проблем после блокировки не получится, так как обходы тоже «подожмут».

В Госдуме объяснили, почему опасно пользоваться VPN
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
