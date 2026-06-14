Китайский кроссовер за 6 млн рублей дотла сгорел на российской трассе Китайский кроссовер Voyah за 6 млн рублей сгорел на трассе под Екатеринбургом

Китайский автомобиль Voyah стоимостью около 6 млн рублей полностью сгорел на трассе под Екатеринбургом, сообщат Telegram-канал Ural Mash. По словам водителя, он услышал странный звук из-под капота и остановился, после чего салон быстро заполнился дымом.

Мужчина успел забрать документы, вызвать экстренные службы и отойти на безопасное расстояние, после чего автомобиль сгорел. При этом, как утверждает мужчина, в салоне после пожара уцелела только фирменная кружка Volvo.

Владелец сообщил, что после инцидента обратился в автосалон, где приобрел машину. Однако вопрос о компенсации начали рассматривать после того, как история получила огласку в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что российский турист едва не погиб в Паттайе, когда его иномарка неожиданно загорелась прямо во время движения. Водитель успел выскочить из салона до того, как машину полностью охватило пламя. Сообщается, что инцидент произошел после того, как 25-летний россиянин провел тюнинг в местной фирме и направлялся в автосервис.